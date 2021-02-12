Режиссер Эмир Кустурица привился вакциной "Спутник V"

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от новой коронавирусной инфекции "Спутник V", сообщает ТАСС.

"Я уже сделал первый укол вакцины "Спутник V", следующий - 17 февраля", - сказал он. Режиссер также отметил, что большинство сербов доверяет именно российской вакцине.

"Белградская элита, которая близка Западу, доверяет Pfizer и Moderna, но я думаю, что около 80% сербов верят в эффективность "Спутника V". Они считают ее лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии", - сказал Эмир Кустурица.

31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на применение вакцины "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и зарегистрирован более чем в 20 странах. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека.-0-