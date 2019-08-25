Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер и актер Игорь Хомский погиб 25 августа в ДТП, сообщает ТАСС. Авария произошла на юго-востоке Москвы.
В Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский.
Режиссер, сценарист, актер Игорь Хомский родился в Москве в 1976 году. В 2008 году окончил ВГИК. Работал над сериалом "Закон каменных джунглей", снял фильмы "Неоконченный урок", "История N". В 2019 году приступил к работе над картиной "Шаман".-0-