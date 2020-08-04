Риск заражения младенцев COVID-19 через грудное молоко крайне низок - ВОЗ

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опасность заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко крайне низка, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует прекращать кормление грудью в случае, если у матери обнаружен COVID-19. Об этом заявил на брифинге руководитель подразделения ВОЗ по вопросам здорового питания Лоренс Грумер-Страун, сообщает ТАСС.

"Риск передачи вируса от матери, имеющей COVID-19, как представляется, крайне низок", - сказал он, добавив, что случаи такой передачи еще не были задокументированы в мире. "Это не означает, что это невозможно, но это было бы исключительно редким событием, - пояснил эксперт. - Рекомендация ВОЗ состоит в том, что грудное вскармливание следует продолжать".

Представитель ВОЗ напомнил, что в целом, каковы бы ни были причины заражения детей коронавирусом, COVID-19 протекает у них в легкой форме. По его словам, с учетом большой пользы грудного вскармливания, баланс рисков, безусловно, склоняется в пользу продолжения грудного вскармливания, которое защищает младенца от многих недугов. "Оно благоприятно сказывается и на младенце, и на матери", - подчеркнул эксперт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией. За это время COVID-19 в мире заразились около 18,3 млн человек, более 693 тыс. умерли. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (4,734 млн), на втором месте Бразилия (2,75 млн), на третьем - Индия (1,803 млн).-0-