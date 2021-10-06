Рисунки ранее неизвестной древней цивилизации обнаружили в Тибете

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники Цинхай-Тибетской научной экспедиции обнаружили наскальные рисунки на скалах возле озера Намцо в Тибете, сообщает телеканал CGTN.

Специалисты полагают, что изображения, а также найденные неподалеку гробницы и инструменты из камня, могут свидетельствовать о пребывании некогда в этих местах доисторической кочевой цивилизации.

Экспедиции с целью исследования рисунков в окрестностях озера Намцо проводятся с 2017 года. В этот раз ученым удалось найти целый кластер петроглифов. Изучение этих изображений уже позволило сделать вывод, что кочевые племена Цинхай-Тибетского плато активно контактировали с другими этническими группами региона.-0-