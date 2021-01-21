Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в митинги

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Интернет-площадки будут привлечены к административной ответственности в связи с распространением запрещенной в силу закона информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых, публичных мероприятиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Согласно нормам, за данное нарушение предусматривается штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.-0-