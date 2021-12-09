Роспотребнадзор: значимые мутации коронавируса появляются в среднем раз в полгода

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значимые мутации коронавирусной инфекции предположительно происходят раз в полгода. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, сообщает ТАСС.

"Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода", - сказала Анна Попова.

Она напомнила, что в декабре 2020 года было опубликовано заявление о выявлении британского штамма коронавируса, в апреле-мае текущего года - о выявлении дельта-штамма в Индии, и спустя полгода появилась информация о выявлении омикрон-штамма.

В России сейчас, по словам Анны Поповой, продолжает преобладать вариант коронавируса дельта.-0-