25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия частично ограничила доступ к Facebook, соответствующие меры предпринимаются Роскомнадзором, сообщает БЕЛТА.

"25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России, - говорится в сообщении Роскомнадзора. - В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля, Роскомнадзором в соответствии с законом принимаются меры частичного ограничения доступа".

По данным ведомства, 24 февраля социальная сеть Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". "Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", - указали в ведомстве.

Роскомнадзор 24 февраля направил требования администрации компании Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. "Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали", - подчеркнули в ведомстве.

Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.-0-