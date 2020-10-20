Россия готова вместе с США заморозить число ядерных боезарядов при продлении ДСНВ на год

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в случае продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год готова вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США, сообщает ТАСС.

"Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что заморозка боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США", - говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД также добавили, что в случае соглашения с Вашингтоном на этих основаниях выигранное в результате продления ДСНВ время можно будет использовать для комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

Отмечается, что Москва пока не получала от Вашингтона официального ответа на предложение президента РФ Владимира Путина продлить ДСНВ на год. В дипведомстве отметили, что США пока ограничились отдельными комментариями должностных лиц в соцсетях, Москва рассчитывает на официальный ответ Вашингтона.

Ранее Владимир Путин предложил без всяких условий продлить срок действия ДСНВ хотя бы на год. Президент РФ поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову попытаться в ближайшее время получить от США ответ. В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал инициативу Владимира Путина "обреченной на провал".

США и Россия подписали договор о ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.-0-