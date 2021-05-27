Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса в Москву не через Беларусь

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщила ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines.

Ранее сообщалось об отмене двух рейсов авиакомпании Air France из Парижа в Москву. Первый рейс был отменен 26 мая по техническим причинам после того, как российская сторона не одобрила план полета в обход воздушного пространства Беларуси. Второй рейс авиакомпании Air France был отменен сегодня.-0-