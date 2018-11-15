Россия приняла пакет законов о налогообложении самозанятых

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о налогообложении самозанятых, сообщает ТАСС.

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян вводится в качестве эксперимента. Им смогут воспользоваться граждане, которые получают доход от своей деятельности, при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Предполагается, что первыми уплачивать налоги по новым правилам смогут физические лица и индивидуальные предприниматели в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Речь пойдет, в том числе, о гражданах, работающих через интернет, при этом доход самозанятого должен составлять не более 2,4 млн российских рублей в год.

Эксперимент займет десять лет - с 1 января 2019 года до конца 2028 года. В этот период устанавливается запрет на увеличение налоговых ставок или уменьшение предельного размера доходов. Авторы пакета законов предлагают самозанятым регистрироваться в качестве налогоплательщиков с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог", данные из которого будут автоматически передаваться налоговикам.

Самозанятым предоставляется возможность уплачивать налог в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров и услуг физическим лицам. Если же речь идет о продаже товаров и услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, то ставка налога составит 6%.

Участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, плательщикам налога для самозанятых дается право уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в добровольном порядке с ограничением максимального размера таких взносов.

Документы также предусматривают льготы для компаний, которые будут пользоваться товарами или услугами самозанятых. Так, при определении налоговой базы для расчета налога на прибыль организации предлагается не учитывать расходы, связанные с приобретением товаров и услуг у самозанятых. Эти правила коснутся также организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), которые уплачивают единый сельскохозяйственный налог, а также платят налоги по упрощенной системе налогообложения.-0-