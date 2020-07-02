Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан, сообщает РБК.

В телеграмме указано, что временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства действует до 23.59 (по местному времени) 31 июля.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено.

"После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы", - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Когда откроются границы, не знает и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как они (зарубежные страны) открываются для внешнего мира", - отметил министр в интервью Russia Today в конце июня.

Россия из-за распространения коронавируса 27 марта полностью закрыла международное авиасообщение. Авиаперевозчикам разрешено выполнять только спецрейсы для возвращения граждан домой.-0-