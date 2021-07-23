23 июля, Москва /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Россия с 1 августа увеличивает число рейсов между Москвой и Минском, разрешает рейсы из Минска в Сочи и Краснодар. Такое решение принято сегодня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, сообщает БЕЛТА.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва – Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи – Минск и Краснодар – Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.-0-