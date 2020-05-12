Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия обошла Испанию и заняла второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Это следует из подсчетов ТАСС.
Количество инфицированных в РФ, по последней информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выросло за последние сутки на 10899 и достигло 232243. В Испании число заразившихся составляет 227436. Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в США - свыше 1,38 млн.
В России выздоровели на данный момент 43512 пациентов, 2116 человек умерли. Новые 5392 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в российской столице 121301 заразившийся.
Отмечается, что у 4704 новых пациентов (43,1%) не было симптомов.
По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире возросло до 4,17 млн, с момента вспышки скончались 285 тыс. человек, выздоровели 1,45 млн.-0-