Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию

1 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Азербайджан, Иран, Катар и Алжир обошли Россию по экспорту газа в Турцию в марте 2020 года. При этом год назад Россия с долей почти 33% занимала лидирующую позицию по этому показателю, сообщает РБК со ссылкой на материалы турецкого энергетического регулятора EPDK.

По данным издания, в марте нынешнего года Россия сократила долю экспорта газа до 9,9% (389,7 млн куб.м). По трубопроводным поставкам Россию обошли Азербайджан с долей 23,5% и Иран (14,2%), а по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) - Катар (20%) и Алжир (13,7%). Кроме того, по импорту СПГ в Турцию к России приближаются США, увеличившие поставки сжиженного природного газа втрое - до 9,4% доли турецкого рынка.

РБК сообщает и о сокращении на 72% поставок "Газпрома" на турецкий рынок в марте 2020 года по сравнению с мартом прошлого года, когда Турция была третьим экспортным рынком для концерна после Германии и Италии. При этом уже в 2019 году экспорт российского газа в Турцию сократился на 35% (до 15,510 млрд куб.м против 23,964 млрд куб.м годом ранее) на фоне растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ.

По данным, опубликованным Федеральной таможенной службой (ФТС) 20 мая, в марте 2020 года Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд, в то время как экспорт СПГ из России составил $457,7 млн.-0-