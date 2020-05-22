Российская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Падение промышленного производства в апреле, который был объявлен нерабочим, в России составило 6,6%. Это рекордный результат за последние годы, характеризовавшиеся незначительным, но ростом промышленности, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Примечательно, что по сравнению с мартом апрельское падение и вовсе составило 9,2%. До этого спад промышленного производства на 0,1% фиксировался в мае 2019 года, на 0,2% - в апреле 2016 года.

Эксперты ранее не исключали более глубокого падения промпроизводства в апреле. По оценке заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова, в нерабочем месяце сокращение могло быть на уровне 5-10%. В целом падение на 6,6% он считает ожидаемым, структура спада также не стала сюрпризом. "Наиболее пострадали потребительские сегменты, связанные с производством товаров длительного пользования, автопром, а также все, что завязано на инвестиционный спрос - производство стройматериалов, машиностроение", - сказал эксперт.

В мае внешние рынки могут начать восстанавливаться, так как многие страны уже снимают вызванные коронавирусом ограничения. "Что касается внутреннего рынка, вряд ли он за один месяц восстановится. Все-таки доходы вряд ли быстро вырастут, ситуация неопределенная, потребитель не склонен тратить. Поэтому серьезного отскока на внутреннем рынке мы не увидим", - отметил Владимир Сальников.-0-