Российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга с Беларусью

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные российские операторы связи технически готовы к отмене роуминга в Союзном государстве и ждут окончательных решений со стороны белорусских партнеров. Об этом ТАСС сообщили в российских компаниях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет обеспечить полную идентификацию международного вызова, инициированного с территории иностранного государства и завершаемого на территории России в сетях российских операторов связи, а значит снизить риски подмены трафика. Устранение этого правового пробела является одним из этапов, направленных на введение комфортных тарифов на территории Союзного государства, отмечают в Минцифры РФ.

Технически к отмене роуминга все готово, заявили российские операторы МТС, "Билайн" и Tele2. Так, в МТС заверили, что компания выполнила весь комплекс мероприятий дорожной карты и ожидает завершения реализации всех необходимых мероприятий со стороны белорусских партнеров.

По словам представителя Tele2, российские операторы придерживаются консолидированной позиции по ключевым вопросам отмены роуминга. "Он состоится, как только будут достигнуты финальные договоренности между российской и белорусской сторонами. Новые условия сделают максимально выгодным пользование связью россиянами во время поездок в Беларусь", - отметили в компании.

"Что касается снижения роуминговых цен в Союзном государстве, то мы полагаем, что все мероприятия соответствующей дорожной карты реализованы, и мы готовы на взаимное снижение ставок интерконнекта (межсетевая связь между операторами. - Прим. ТАСС), роуминговых ставок и установление сниженных абонентских тарифов. Ждем решения белорусской стороны", - прокомментировали в "Билайне".

В "Мегафоне" со своей стороны лишь добавили, что в ходе переговоров об отмене роуминга с Беларусью спорных вопросов по ставке интерконнекта не было.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года была утверждена дорожная карта по отмене роуминга, которая предусматривает три этапа. На первом стороны должны снизить ставку международного интерконнекта в Беларуси - то есть сумму, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети.

Предполагается, что ставка не должна превышать $0,015 за минуту (ранее - $0,3). Затем стороны должны привести межоператорские роуминговые тарифы (это плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует "чужую" инфраструктуру для звонка) к уровню, сопоставимому со ставкой интерконнекта. Третий этап - формирование абонентских роуминговых тарифов. Все основные параметры для отмены роуминга между двумя странами планировалось определить до 1 октября, заявлял ранее госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Григорий Рапота.-0-