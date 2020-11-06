Российские тесты на коронавирус передали во все страны СНГ - Мишустин

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия поставила тесты на коронавирус во все страны СНГ и будет работать над поставками вакцин от COVID-19 за рубеж. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает ТАСС.

"Хотел бы подтвердить готовность России помогать партнерам по СНГ, делиться теми достижениями, которые есть. Российские тесты для диагностики уже переданы во все государства Содружества", - сказал Мишустин.

Глава Кабмина РФ напомнил, что в России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса. "Сейчас мы создаем условия, чтобы граждане нашей страны могли сделать прививку, и, конечно, будем работать над поставками вакцины в другие наши братские государства, другие страны", - подчеркнул российский премьер.

"Коронавирус, к сожалению, пока не отступает, и наши профильные структуры работают вместе, чтобы остановить распространение заболевания", - сказал председатель российского правительства. Он отметил, что специалисты Роспотребнадзора и Минздрава РФ консультируют своих коллег.

По мнению Мишустина, коронавирус - это общая беда, и распространение такого опасного заболевания повлияло на все сферы жизни. "Конечно, это не лучшим образом отразилось и на наших экономиках: в государствах - участниках СНГ, как и во всем мире, существенно снизилась экономическая активность", - констатировал Мишустин. Он сослался на данные, что в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот уменьшился во взаимной торговле, а также с третьими странами.-0-