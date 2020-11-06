Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство собственной атомной электростанции укрепит экономический суверенитет Беларуси, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Весьма актуальным расцениваю рассмотрение рамочной программы сотрудничества (в СНГ. - Прим. БЕЛТА) в области использования атомной энергии до 2030 года и план мероприятий по реализации ее первого этапа. Сегодня Беларусь совместно с российскими партнерами готовится к запуску первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Для нас строительство атомной станции - это консолидирующий, созидательный проект для долгосрочного устойчивого развития страны и укрепления экономического суверенитета", - сказал Роман Головченко.

По его словам, для Беларуси, которая пострадала от чернобыльской катастрофы, решение в пользу строительства собственной атомной станции было выверенным.

"Были проанализированы все аспекты развития национальной программы ядерной энергетики. С самого начала реализации программы Беларусь открыто и со всей ответственностью делала и продолжит делать все необходимое для обеспечения наивысшей степени безопасности атомной станции", - подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства считает, что БелАЭС даёт мощнейший импульс для дальнейшего развития научно-технического потенциала страны.

Роман Головченко положительно оценил межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года. "К сожалению, некоторые соседи Беларуси продемонстрировали готовность воспользоваться осложнением ситуации в нашей стране для усиления собственного IT-сектора. При этом Беларусь и в СНГ, и во всех других форматах межгосударственного взаимодействия нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, а не на мелочную конкуренцию", - заявил премьер-министр.

По его мнению, в 2020 году страны СНГ столкнулись с беспрецедентными внешними вызовами. "Благодаря взаимной поддержке мы не только выстояли и предотвратили лавинообразный рост заболеваемости, но и оперативно предприняли ряд совместных мер для поддержки производства, взаимной торговли и наращивания экономических показателей", - сказал Роман Головченко.

Руководитель белорусского правительства выразил уверенность, что эффективное использование интеграционных механизмов позволит странам СНГ "не только достойно справиться с последствиями нынешней пандемии и другими вызовами, но и существенно повысить экономический потенциал стран Содружества".-0-

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