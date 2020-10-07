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07 октября 2020, 08:39

Российские врачи не видят смысла в закрытии границ РФ

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие границ Россией с другими странами не является целесообразным, так как влияние международного контакта на рост заболеваемости коронавирусом в РФ не вызывает опасений. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС врачи-инфекционисты, сообщает БЕЛТА.

"Рост заболеваемости сейчас очень серьезный, но смысла в закрытии границ я не вижу никакого. Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас", - сказал агентству директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Александр Лукашев. Он обратил внимание, что на данный момент путешествия внутри России несут не меньший риск. "Вероятность завоза коронавируса из Турции ничуть не выше, чем из Крыма и Сочи", - отметил Лукашев.

По его словам, для некоторых субъектов РФ, возможно, целесообразно закрыть границы с другими регионами. "Это зависит от того, какую стратегию выбирает регион. Если в регионе заболеваемость низкая, намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то ограничение пассажиропотока может помочь сильно замедлить рост заболеваемости. Если же заболеваемость сопоставима с Москвой и Санкт-Петербургом, то эффект от таких мер будет намного ниже", - пояснил эксперт.

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков разделяет мнение о том, что ограничение международного сообщения в данных условиях не требуется. "Абсолютно никаким образом не нужно ограничивать авиасообщение, весь мир находится в этой же ситуации", - сказал он ТАСС. Тимаков также отметил, что для обеспечения безопасности достаточно соблюдения масочного режима. "За почти девять месяцев эпидемии заболело всего 20% населения. Это говорит о том, что вирус не настолько контактный, если был бы грипп, все бы переболели в той или иной форме", - пояснил эксперт. Инфекционист заметил, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти принимают достаточные меры для сокращения передачи инфекции - уменьшают пассажиропоток, количество людей в офисах. В школах вводят двухнедельные каникулы на срок одного инкубационного периода.

По мнению Александра Лукашева, с учетом уже накопленных за период пандемии знаний введение каких-то жестких ограничительных мероприятий, как весной, вряд ли будет с пониманием воспринято обществом и вряд ли принесет достаточно значимый эффект, чтобы оправдать их введение и соответствующие социальные и экономические потери.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 6 октября зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663.-0-

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