Российский экипаж погиб при крушении самолета в Конго

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибшие члены экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были россиянами. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

"К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами. В настоящее время их тела доставлены в морг в Киншасу", - сообщил дипломат. Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Посольство РФ начинает процедуру возвращения тел на родину.

По предварительной информации, на борту Ан-26 компании Gomair, включая российский экипаж, находились 23 человека. Авиакатастрофа произошла в 35 км от Киншасы, когда самолет заходил на посадку.

Как сообщалось, крушение произошло сегодня. Самолет возвращался в столицу после доставки в город Чикапу избирательных материалов для проведения общенациональных выборов, которые должны пройти в африканской стране 30 декабря. Связь с пилотами была потеряна после того, как они вылетели обратно в Киншасу. Сообщалось о шести погибших.-0-