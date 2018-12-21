Российский экипаж погиб при крушении самолета в Конго

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погибшие члены экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были россиянами. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
"К сожалению, могу подтвердить, что все погибшие члены экипажа самолета, потерпевшего в четверг крушение, являлись российскими гражданами. В настоящее время их тела доставлены в морг в Киншасу", - сообщил дипломат. Личности погибших в настоящее время устанавливаются. Посольство РФ начинает процедуру возвращения тел на родину.
По предварительной информации, на борту Ан-26 компании Gomair, включая российский экипаж, находились 23 человека. Авиакатастрофа произошла в 35 км от Киншасы, когда самолет заходил на посадку.
Как сообщалось, крушение произошло сегодня. Самолет возвращался в столицу после доставки в город Чикапу избирательных материалов для проведения общенациональных выборов, которые должны пройти в африканской стране 30 декабря. Связь с пилотами была потеряна после того, как они вылетели обратно в Киншасу. Сообщалось о шести погибших.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4311 BYN
|2.425 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.1228 BYN
|2.125 BYN
|2.132 BYN
|RUB
|3.1182 BYN
|3.1 BYN
|3.125 BYN