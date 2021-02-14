Российский эксперт: не переболевшие COVID-19 будут заболевать весной от нового штамма

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не переболевшие коронавирусом россияне, которые считают, что они не восприимчивы к вирусу, начнут заболевать весной новым штаммом инфекции, поскольку для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка штамма. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM", сообщает ТАСС.

"Если раньше для того, чтобы заразиться, нужно было находиться рядом с источником инфекции длительно, то сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого китайского вируса, который пошел из Китая, уже нет в циркуляции, - цитирует эксперта ТАСС. - Циркулируют совершенно другие его подвиды, и вот этот британский вирус все равно к нам придет. Люди, которые еще не переболели и считают, что они не восприимчивы к коронавирусу, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка нового штамма, и они как раз будут сейчас весной заболевать".

Евгений Тимаков добавил, что к середине весны скорее всего будет фиксироваться подъем заболеваемости коронавирусом. "Люди расслабились, опять половина ходит без масок. И это расслабление может сыграть коварную шутку", - подчеркнул он.-0-