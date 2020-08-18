Российский генерал погиб в результате взрыва на пути автоколонны в Сирии

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии. Еще два человека получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, сегодня при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

"В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. При эвакуации и оказании медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора", - отметили в военном ведомстве.

Там также сообщили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу представил погибшего офицера к государственной награде посмертно. Кроме того, руководство Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего необходимую помощь и поддержку.-0-