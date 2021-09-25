Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в Босфоре

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский сухогруз "Русич-10" и турецкий Tashin Imamoglu столкнулись сегодня в проливе Босфор, сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Турции.

По имеющейся информации, в результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только судам. На месте происшествия работают буксиры береговой охраны.

Также, по сообщению береговой службы, ранее произошел еще один инцидент с участием российского судна. Следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз "Волжский-40" на выходе из Босфора столкнулся с рыболовецким судном, после чего сухогруз был отбуксирован к месту якорной стоянки Ахыркапы.-0-