Российский модуль "Наука" запустят к МКС 15 июля

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" будет запущен к МКС 15 июля, а 16 июля затопят модуль "Пирс", который сейчас пристыкован к станции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы журнала "Русский космос".

В официальном издании Роскосмоса отмечается, что 16 июля состоится расстыковка и затопление грузового корабля "Прогресс МС-16" вместе со стыковочным отсеком "Пирс". 23 июля на освободившееся место к надирному узлу модуля "Звезда" будет пристыкован МЛМ.

Модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.-0-