Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор разработал проект санитарных правил и норм, один из пунктов которых запрещает российским школьникам приносить еду с собой. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" .

Проект документа "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей" опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатов их обсуждения.

Устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Согласно новым санитарным правилам и нормам, овощи и зелень для салатов в столовых придется вымачивать в уксусе или в растворе поваренной соли с последующим полосканием и просушиванием. Бутерброды необходимо будет реализовывать в течение часа после приготовления. В школьных столовых появятся кислородные коктейли. Правда, купить их можно будет только по назначению врача, а выпить - под присмотром школьной медсестры.

Новые правила запрещают использовать столовые приборы из алюминия, а также посуду со сколами, трещинами и деформациями. При этом допускается использование одноразовой посуды.

За питанием детей с хроническими заболеваниями должен будет следить медработник.

Дежурить в столовых разрешат только школьникам старше 12 лет. Они смогут накрывать на стол, но детей нельзя будет привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче готовых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения.

Проект проходит обсуждение и еще будет дорабатываться.-0-