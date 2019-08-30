Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столицей 65-го конкурса песни "Евровидение" станет Роттердам (Нидерланды), сообщает официальный сайт "Евровидения".

Пять голландских городов боролись за проведение крупнейшего в мире песенного конкурса, который пройдет 12, 14 и 16 мая 2020 года. В качестве принимающего города был выбран Роттердам.

Как отметил исполнительный супервайзер конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд, Роттердам проявил фантастический энтузиазм и преданность делу, обладает необходимыми возможностями для встречи делегаций из более чем 40 стран в мае следующего года.

Нидерланды получили право принять конкурс после победы Дункана Лоуренса с песней "Arcade" в Тель-Авиве в 2019 году. Это будет уже пятый раз, когда Нидерланды принимают "Евровидение".-0-