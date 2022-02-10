RuBaltic: литовский бизнес бежит из страны из-за напряжения между Литвой и Китаем

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовский бизнес вынужден перебираться в другие страны, чтобы обойти неофициальные санкции Китая. Об этом рассказал президент Вильнюсской ассоциации промышленности и предпринимательства Сигитас Бесагирскас, сообщает RuBaltic.

По его словам, две компании уже обнулили свою деятельность в Литве, еще примерно полторы сотни работают над открытием представительств за рубежом. Для многих предпринимателей проще отказаться от бизнеса в маленькой прибалтийской республике, чем потерять огромный китайский рынок.

"Два предприятия, которые в силу конфиденциальности называть не стану - они могут об этом сообщить сами - уже прекратили работу в Литве, еще около половины членов ассоциации работают над открытием представительств чаще всего в соседних странах", - сообщает Сигитас Бесагирскас.

У некоторых компаний уже есть филиалы за рубежом, но и они испытывают трудности с доступом на китайский рынок: Поднебесная "отсекает" от себя товары, которые содержат произведенные в Литве компоненты, а также препятствует поставкам в прибалтийскую республику продукции промышленного назначения. Под ударом оказываются самые высокотехнологичные отрасли народного хозяйства страны.

На сайте Вильнюсской ассоциации промышленности и предпринимательства сказано, что в нее входит более 300 различных компаний. То есть примерно полторы сотни из них намерены открыть представительства в других странах. При этом речь идет только о столичном районе. Сколько потенциальных компаний-"беглянок" наберется по всей Литве, можно только гадать.

"Варшава уже может вручить какой-нибудь орден или государственную награду министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису, ведь именно она будет пожинать плоды торгово-экономического удушения соседней страны. Кто-то, возможно, переедет в Латвию, но Польша кажется более привлекательным вариантом. Там больше возможностей, больше рабочей силы, больше денег и так далее. Поляки в этом плане весьма предприимчивые люди: они с удовольствием приютят и обласкают бизнесменов из соседней страны", - отмечает RuBaltic.

Самое время вспомнить, как начинался этот конфликт. В Литве поначалу говорили, что бояться нечего: дескать, Китай не сможет нанести нам серьезный экономический ущерб. Пострадают лишь отдельные компании, которые торгуют с КНР, но речь идет о небольших деньгах.

Потом выяснилось, что КНР вынуждает иностранных инвесторов уходить из Литвы. В правительстве по-прежнему никто не паниковал. Вот что говорила в конце декабря министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте: "Литва - одна из наиболее оцифрованных стран мира, она не потеряла своей привлекательности, репутация не пострадала… Появились информация, беспокойство по поводу инвесторов, но ни один инвестор не ушел из Литвы, реальных планов на ближайшее время нет, высказываются опасения. Напротив, на следующий год мы подписываем большие объемы соглашений с новыми инвесторами, у нас таких соглашений не менее 30".

Ситуацию с Китаем Аушрине Армонайте охарактеризовала как "небольшой кризис". Теперь появилась информация, что инвесторы все-таки уходят из Литвы. Аушрине Армонайте пока молчит, но любопытное заявление сделала премьер-министр Ингрида Шимоните. "Прошлый год показал, что чрезмерная зависимость от импорта из третьих стран - роскошь, которую мы не можем себе позволить. Суверенитет европейской промышленности жизненно важен, о чем свидетельствуют недавние меры Китая по ограничению международной торговли против Литвы. Поэтому вся Европа должна в первую очередь ориентироваться на местные производственные мощности, диверсифицировать рынки и расширять круг экономических партнеров", - заявила Ингрида Шимоните.

"Какой сигнал получают местные бизнесмены и иностранные корпорации, которые имеют производственные мощности на территории Литвы? Все желающие торговать с Китаем - на выход! Шимоните потом еще отчитается, что Литва укрепила свою "экономическую безопасность", - пишет RuBaltic.

А чем занимается Габриэлюс Ландсбергис? Он-то как раз и отправился искать новых партнеров: на днях его приняли в деловых кругах Сингапура. Новость об этом привела в замешательство даже мейнстримную литовскую прессу. В частности, новостной портал Delfi задается вопросом: неужели в Сингапуре все в порядке с правами человека?

"Это суперуспешная страна, но там зачищено политическое поле, одна партия находится при власти уже 50 лет, широко применяются телесные наказания. А самое неприятное, что в Сингапуре сажают в тюрьму гомосексуалистов (есть даже отдельная уголовная статья за однополые сексуальные отношения, которую власти страны отменять не собираются). Куда же подевалась пресловутая литовская политика ценностей?" - отмечает RuBaltic.

Литовский депутат Кристийонас Барташявичюс оправдывает это тем, что Сингапур имеет давние традиции и свою собственную культуру. "Так что мы, вероятно, не можем изменить культуру... С другой стороны, мы также должны преследовать интересы Литвы и стараться удовлетворить их как можно лучше", - заявил Кристийонас Барташявичюс.

Вероятно, то же самое можно сказать об арабах. В прошлом году Ингрида Шимоните открывала бизнес-форум Литвы и ОАЭ. "Я вижу много возможностей для совместной работы обеих наших стран в создании будущего, применяя инновационные решения, особенно в области биотехнологий, лазеров и возобновляемых источников энергии, повышая качество общественных услуг с помощью решений GovTech и работая в других областях для улучшения повседневной жизни людей и содействия устойчивости", - говорила премьер-министр Литвы. О необходимости упразднить абсолютную монархию и встать на путь демократических перемен Ингрида Шимоните почему-то ничего не сказала.

"Выходит, китайцев критиковать можно и нужно - они живут в ужасной авторитарной стране. Россия "изнывает" под гнетом путинского режима, в Беларуси правит "последний диктатор Европы". А в Сингапуре и Эмиратах просто особые традиции. Тут главное не запутаться", - иронизирует RuBaltic.-0-

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