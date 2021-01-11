Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Кыргызстана

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Садыр Жапаров побеждает в первом туре выборов президента Кыргызстана с результатом в 79,20% после подсчета результатов с 98,02% избирательных участков согласно данным, опубликованным на портале ЦИК республики, сообщает ТАСС.

На втором месте Адахан Мадумаров, за которого проголосовало 6,69% участников выборов. По последним данным, явка на выборах составила 39,75%. Что касается прошедшего параллельно с выборами референдума по вопросу о форме правления, за президентскую форму высказались 80,99% проголосовавших после обработки данных с 97,82% участков. Явка на референдуме составила 39,88%.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. Для победы в первом туре лидеру гонки достаточно было набрать более половины голосов. На прошлых выборах главы государства в Кыргызстане в 2017 году явка составила чуть менее 56%.-0-