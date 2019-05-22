Саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саммит глав государств и правительств государств НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне, говорится в распространенном в Twitter заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Саммит будет приурочен к празднованию 70-й годовщины основания альянса. Вопрос подготовки мероприятия Йенс Столтенберг уже обсудил с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Генсек проинформировал, что союзники обсудят современные вызовы безопасности и то, как сделать НАТО оплотом стабильности в последующие годы.

В 1949 году Великобритания была одной из 12 стран - основательниц НАТО, а Лондон - местом, где находилась первая штаб-квартира.-0-