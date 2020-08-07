Самолет Air India Express совершил жесткую посадку и развалился на части

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет индийской авиакомпании Air India Express, летевший из Дубая, сегодня при посадке в городе Кожикоде выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter агентства ANI.

По данным телеканала NDTV, на борту находились около 180 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Многие получили травмы, более 30 человек госпитализированы.

Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщает о двоих погибших.

Индийские агентства публикуют снимки, на которых видно, что кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки.

На место прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи.-0-