Самолет из Екатеринбурга вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, летевший в Новосибирск, прервал взлет в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о проблемах с двигателем, сообщил ТАСС.
При разгоне у самолета сработал датчик проблем с двигателем.
Речь идет о рейсе S7 5018 до Новосибирска. Пассажиры вылетели в пункт назначения следующим рейсом авиакомпании.-0-
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