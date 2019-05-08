Самолет из Екатеринбурга вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с двигателем

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, летевший в Новосибирск, прервал взлет в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о проблемах с двигателем, сообщил ТАСС.

При разгоне у самолета сработал датчик проблем с двигателем.

Речь идет о рейсе S7 5018 до Новосибирска. Пассажиры вылетели в пункт назначения следующим рейсом авиакомпании.-0-