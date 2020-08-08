Самолет разбился на границе Португалии и Испании – погиб пилот

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один пилот погиб в результате крушения самолета Canadair CL-215, участвующего в тушении лесных пожаров на границе Португалии и Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Ранее газета ABC сообщала о трех пострадавших. По данным EFE, второй пилот получил серьезные травмы и был госпитализирован. Самолет упал в районе национального парка Пенеда-Жереш в северной португальской провинции Минью, граничащей с испанским автономным сообществом Галисия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-