Самолет рейса Тель-Авив - Москва совершил посадку в Ростове по причине смерти пассажира

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет, летевший из Тель-Авива в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за смерти пассажира, сообщило ТАСС.

"Самолет сел из-за смерти мужчины, были проблемы с сердцем, он лечился в Израиле", - сообщает агентство.

Самолет совершил вынужденную посадку в 16.20 по московскому времени. Умершему пассажиру было 60 лет. На борту самолета находился 91 пассажир.-0-