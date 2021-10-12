Самолет упал на жилые дома возле школьного кампуса в США

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкомоторный самолет разбился в понедельник на территории, находящейся недалеко от кампуса средней школы в американском городе Санти в Калифорнии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный филиал телекомпании NBC.

Самолет рухнул на жилые дома и загорелся, огнем оказались охвачены два здания. В Twitter школы появилась запись о том, что все студенты находятся в безопасности.

Информации о количестве человек на борту воздушного судна и их судьбе не поступало.-0-