Два человека погибли при падении самолета на жилые дома возле школьного кампуса в США

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили травмы в результате падения легкомоторного самолета вблизи кампуса средней школы в городе Санти в Калифорнии, сообщает ТАСС со ссылкой на местный филиал телекомпании NBC.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что самолет рухнул на жилые дома. Заместитель главы пожарного департамента Санти во время пресс-конференции заявил, что на месте аварии найдены два тела, при этом не уточняется, были ли погибшие пассажирами самолета.

Представитель Федерального авиационного управления США направил электронное письмо телеканалу, в котором говорится, что число людей, находившихся на борту воздушного судна, уточняется. Он также заявил, что по факту произошедшего начато расследование.

"Можно было видеть, что он просто упал на полной скорости", - прокомментировал случившееся один из очевидцев. Крушение также попало на несколько камер видеонаблюдения, расположенных на соседних домах.

В результате падения самолета огнем оказались охвачены два здания, пожарным удалось потушить возгорание. В Twitter школы появилась запись о том, что все учащиеся находятся в безопасности.-0-