Самолет установил рекорд скорости при перелете из Нью-Йорка в Лондон

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский лайнер авиакомпании British Airways долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордно короткое для дозвуковых самолетов время.

Как сообщила газета The Independent, Boeing-747 преодолел расстояние между двумя континентами за 4 ч 56 мин, приземлившись в аэропорту Хитроу.

Причиной рекордной скорости в 800 миль/ч (около 1200 км/ч) стал мощный попутный ветер, вызванный пришедшим в Великобританию со стороны Северной Америки штормом "Кира". По информации газеты, предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Norwegian Air, самолет которой в январе 2018 года преодолел то же расстояние за 5 ч 13 мин. Среднее же время в пути по этому маршруту - 6 ч 13 мин.

"Нашим приоритетом всегда является безопасность, нежели чем рекорды скорости, но наши в высшей степени подготовленные пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить наших клиентов обратно в Лондон задолго до намеченного времени", - приводит издание слова представителя авиакомпании.

Шторм "Кира" привел к серьезным перебоям в работе общественного транспорта и в подаче электроэнергии в Великобритании. Из-за предосторожности многие железнодорожные компании остановили поезда, в аэропортах отменены десятки авиарейсов, остановлены паромные переправы, перенесены спортивные мероприятия.

По всей территории страны объявлено предупреждение об опасных погодных условиях. По информации агентства Press Association, в отдельных регионах страны порывы ветра достигают 150 км/ч, а проливные дожди приводят к подтоплениям. В шотландском городе Перт три человека пострадали после того, как крыша оторвалась от паба из-за сильного ветра. По всей стране 138 тыс. человек остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Королева Великобритании Елизавета II из-за сильного ветра отменила традиционное воскресное посещение церковной службы в фамильном имении Сандрингем (графство Норфолк), а в Лондоне для общественного посещения закрыты все королевские парки.-0-