19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый большой в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды, сообщает агентство ESA.

Огромный айсберг образовался с западной стороны шельфового ледника Ронне, лежащего в море Уэдделла в Антарктиде. Его площадь около 4,32 тыс. кв.км, что в настоящее время делает его самым большим айсбергом в мире. По последним данным его длина около 170 км, ширина 25 км и по размерам он немного больше испанского острова Майорка.

Айсберг А-76 был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США.

Традиционно айсберг называется в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором он был первоначально замечен, затем ему присваивают порядковый номер, а в случае если он треснет, обозначают буквой.