Санду победила на выборах президента Молдовы

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдовы, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона - 42,25%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы после обработки 100% протоколов, сообщает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, явка на выборах составила 52,78%.

Ранее во время брифинга замглавы Центральной избирательной комиссии Молдовы Владимир Шарбан сообщил, что действующий президент Игорь Додон получил 42,2% голосов. "57,74% избирателей отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% - за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты", - сказал Владимир Шарбан. Он уточнил, что это предварительные данные, которые собраны с помощью автоматизированной системы ЦИК. Окончательные итоги буду подведены после физического поступления протоколов от избирательных комиссий. У ЦИК есть пять дней на подведение итогов, которые должны быть переданы на утверждение в Конституционный суд.

Поскольку после выборов 1 ноября ни один из кандидатов на должность президента Молдовы не набрал хотя бы половину голосов избирателей, на 15 ноября был назначен второй тур. За пост главы государства боролись председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду и нынешний президент Игорь Додон. Для голосования было создано 2143 избирательных участка в Молдове и других странах. В первом туре Майя Санду набрала 36,16% голосов, Игорь Додон - 32,61%.-0-

Игорь Додон призвал своих сторонников не выходить на акции протеста "Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал действующий президент Молдовы Игорь Додон.