Санкции в условиях пандемии фактически убивают людей - ООН

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Односторонними санкциями затронуты около 20% государств - членов ООН, многие из них охвачены конфликтами и разрухой. Специальный докладчик ООН Алена Духан считает, что в условиях пандемии COVID-19 санкционные ограничения фактически убивают людей, сообщает Центр новостей ООН.

Государства под санкциями в той или иной мере сталкиваются с дефицитом воды, мыла, масок, продовольствия, важных медикаментов и медицинского оборудования, а также с нехваткой топлива, необходимого для доставки жизненно важных товаров и нормального функционирования больниц.

"Гуманитарные организации называют односторонние санкции основным препятствием при доставке помощи, в том числе лекарств, медицинского оборудования, защитных комплектов, продуктов питания и других товаров первой необходимости", - заявила Алена Духан.

Она отметила, что на сегодняшний день санкционный режим стал крайне запутанным и сложным. В период пандемии принимаются решения о смягчении санкций и об исключении определенных товаров из санкционного режима. Однако эти исключения, вызванные гуманитарными соображениями, оказываются неэффективными и недостаточными.

Специальный докладчик провела консультации с экспертами ведущих международных гуманитарных организаций и на основе обсуждений разработала рекомендации о том, как в период пандемии преодолеть барьеры при закупках и поставках лекарств, медицинского оборудования и продовольствия в страны, на которые наложены санкции.

В рекомендациях содержится призыв к правительствам не расширять санкции в период пандемии и принимать больше исключений из санкционного режима. При этом, как отмечает эксперт, эти исключения должны быть простыми и понятными, с тем, чтобы избежать бюрократических проволочек при поставках товаров в рамках гуманитарной помощи. Спецдокладчик считает, что исключения из санкций должны распространяться на все товары, необходимые для борьбы с COVID-19.

Алена Духан призвала все государства помнить, что спасение людей во время пандемии - важнейший приоритет, которым нельзя поступаться ни при каких обстоятельствах. -0-