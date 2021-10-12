Санкционный бумеранг: Литва останавливает модернизацию ж/д участка из-за ограничений ЕС и США против Беларуси

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва из-за санкций ЕС и США против Минска приостанавливает реализацию проекта по модернизации участка железной дороги стоимостью 60 млн евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию LTG Infra, управляющую инфраструктурой государственного предприятия Lietuvos Gelezinkeliai.

Отмечается, что "геополитическая ситуация в связи с санкциями ЕС и США против Беларуси" вынуждает пересмотреть реализацию "некоторых инфраструктурных проектов, в том числе строительства второй колеи и других работ на участке Плунге - Шатейкяй общей стоимостью 60 млн евро".

В ближайшее время LTG Infra приступит к процедуре расторжения договора по осуществлению проекта с выигравшей тендер фирмой Kauno Tiltai.

Тендер предусматривал обновление железнодорожного полотна на участке протяженностью 13,9 км, систем связи, реконструкцию мостов и других инженерных сооружений, расширение маневровых путей на станциях Плунге и Шатейкяй. Участок железной дороги находится на западе Литвы. Конечной точкой магистрали является Клайпеда, через морской порт которой балтийская республика активно осуществляла экспортный транзит белорусских грузов.

Литве грозит потеря этого транзита, львиная доля в котором приходилась на белорусские калийные удобрения и нефтепродукты. Предприятие Lietuvos Gelezinkeliai предупредило, что в результате образуется дефицит средств на содержание инфраструктуры железных дорог в размере 60 млн евро, которые придется компенсировать субсидиями из государственного бюджета.-0-