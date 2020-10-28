Сбербанк улучшил прогноз по ВВП России в 2020 году

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбербанк России улучшил прогноз по динамике ВВП РФ на 2020 год, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает ТАСС.

"Мы в начале марта делали три разных сценария, из которых оптимистичным сценарием было где-то падение на 6-7%. Ожидания были значительно более пессимистичными по сравнению с тем, что на самом деле случилось в конце концов. По сегодняшним оценкам, снижение составит примерно около 4% ВВП, то есть в 1,5 раза лучше, чем мы ожидали в оптимистичном сценарии", - отметил Герман Греф.

Полное восстановление российской экономики ожидается в 2022 году, заявил глава Сбербанка. "В 2021 году нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом", - сказал он, отметив, что, по его личным ожиданиям, во второй половине следующего года страна значительно приблизится к стандартному режиму жизни.-0-