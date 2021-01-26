СБУ задержала "минера" объектов в Украине и за рубежом

26 января, Запорожье /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Запорожье подозреваемого в систематических сообщениях о якобы минировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры в Украине и за рубежом, сообщает пресс-служба СБУ.

"По данным предварительного следствия, житель областного центра создал в одной из запрещенных в Украине социальных сетей группу, в которой за деньги принимал заказы на псевдоминирование различных объектов. Злоумышленник регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о закладках взрывчатки в общеобразовательных школах, высших учебных заведениях, на атомных станциях, вокзалах и в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время проводится проверка более 200 сообщений о минировании, которые прислал злоумышленник.

По информации пресс-службы, правоохранители задержали фигуранта дела в Запорожье по месту жительства. Во время обыска у него были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.-0-