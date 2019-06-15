Сегодняшняя акция протеста "желтых жилетов" во Франции стала самой малочисленной за всю историю движения

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не более 7 тыс. человек стали в субботу участниками манифестаций "желтых жилетов" во Франции. 950 из них собрались в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM .

Например, в минувшую субботу на улицы страны вышли примерно 10,3 тыс. человек. В столице акция собрала 1,1 тыс. участников движения. Таким образом, очередной, 31-й по счету, общенациональный день протеста "желтых жилетов" стал самым малочисленным за всю историю движения.

Напомним, массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября прошлого года. Первоначально они были вызваны ростом тарифов на автомобильное топливо. Именно тогда униформой протестного движения стал яркий светоотражающий жилет автомобилистов. Со временем участники протестов расширили перечень своих требованиий, которые теперь затрагивают не только социально-экономическую тематику, но и политические аспекты.-0-