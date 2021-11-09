Сейм Литвы объявил о введении режима ЧП на границе

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы объявил о введении режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью, сообщает Delfi.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, данное решение принято в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе. В документе, подготовленном Министерством внутренних дел Литвы, предлагается ввести чрезвычайное положение с 10 ноября 2021 года сроком на один месяц.

8 ноября МВД Литвы в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе предложило ввести чрезвычайное положение. Отмечалось, что данное решение может быть утверждено только после решения Сейма.-0-