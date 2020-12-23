Сейм Литвы принял бюджет на 2021 год с дефицитом в 7%

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Литвы принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом в 7% к ВВП. Как сообщает "Литовский курьер", такой дефицит бюджета в основном обусловлен дополнительными расходами в связи с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает, что Сейму в дальнейшем придется уточнять бюджет, если потребуются дополнительные средства для преодоления кризиса. Сейчас на контроль над пандемией и борьбу с ее последствиями предусматривается выделить 934 млн евро.

Ожидается, что госдолг Литвы по итогам 2021 года составит 51,9% ВВП. В этом году этот показатель составляет 47,5%.

Планируется, что доходы госбюджета составят 11,25 млрд евро, расходы - 15,83 млрд евро.

Бюджет составлен из расчета, что ВВП в следующем году вырастет на 2,8%, а рост заработной платы замедлится до 4,1%.-0-