Семь крупных пожаров тушат на северо-востоке России

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь крупных пожаров тушат в Магаданской области в России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение губернатора области Сергея Носова в социальной сети "ВКонтакте".

Причиной возгораний мог стать человеческий фактор, угрозы населенным пунктам нет. На тушении задействовано более 100 человек лесоохраны, пожарно-спасательного центра и МЧС.

"Провели в Соколе оперативное совещание. Сегодня сразу в семи местах на территории Магаданской агломерации возникли очаги пожаров. Эксперты говорят о человеческом факторе", - написал в соцсети губернатор. Он также дал указание привлечь к ликвидации возгораний вертолеты, бульдозеры и прочую необходимую технику.-0-