Семья миллиардеров Пино готова выделить 100 млн евро на восстановление Нотр-Дам-де-Пари

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате пожара. Об этом сообщает издание Le Figaro .

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежат аукционной дом Christie's и ряд брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Сбор средств на восстановление Нотр-Дам-де-Пари проходит на платформе "Финансирование восстановительных работ в соборе Парижской Богоматери". К настоящему моменту собрано уже более 6 тыс. евро, деньги пожертвовали 240 человек. Позже средства будут переданы ректору собора.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Нотр-Дам будет восстановлен. Эксперты считают, что полная реконструкция займет 10 лет.

Как сообщалось, возгорание произошло на верхних уровнях здания 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. По некоторым данным, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Как заявил сегодня госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес, пожар еще полностью не потушен, но находится под контролем.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Нотр-Дам-де-Пари расположен в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы и включен в список мировых исторических памятников. В 2013 году собор отметил 850-летие, ежегодно его посещают около 14 млн человек.-0-

МВД Франции: пожар в соборе Парижской Богоматери полностью не потушен По словам госсекретаря МВД Франции, сегодня на встрече с участием экспертов, архитекторов попытаются определить, является ли сооружение устойчивым и могут ли пожарные продолжить свою работу внутри собора.