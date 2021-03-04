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04 марта 2021, 08:22

Сенаторы США отложили начало дебатов о пакете экономической помощи Байдена

Лидеры демократов в Сенате США: Чак Шумер и Дик Дурбин. Фото AP Photo
Лидеры демократов в Сенате США: Чак Шумер и Дик Дурбин. Фото AP Photo

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат отложил, по крайней мере, до четверга начало дебатов по поводу предложенного президентом Джо Байденом законопроекта о пакете экономической помощи объемом $1,9 трлн. Сегодня сторонникам законопроекта удалось достичь соглашения с более умеренными демократами о сокращении числа американцев, которые получат прямые выплаты в размере $1400, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Голос Америки".

Сенат, контролируемый демократами, как ожидается, проголосует за пакет экономической помощи, предлагаемый администрацией Байдена, в конце этой недели. Как сообщил Дик Дурбин, один из руководителей демократического большинства в Сенате, верхняя палата вновь соберется на заседание в 12.00 в четверг, 4 марта. Согласно новым договоренностям, американцы, зарабатывающие более $80 тыс. в год на человека, а также супружеские пары, получающие ежегодный доход свыше $160 тыс., лишатся права на получение прямых выплат. В предыдущей версии законопроекта, принятой Палатой представителей, ограничения касались людей, зарабатывающих свыше $100 тыс. ($200 тыс. для супружеских пар).

Сенатор Джо Манчин, умеренный демократ, сказал в беседе с журналистами, что он очень доволен изменениями, которые ему удалось согласовать с однопартийцами. Однако Манчин заметил, что он пока не знает, будет ли внесено в законопроект еще одно предлагаемое им изменение о снижении федеральной надбавки к пособию по безработице с $400 до $300 в неделю. Компромисс, достигнутый между демократами, означает, что количество американцев, имеющих право на получение прямых выплат, сократится примерно на 9 млн домохозяйств по сравнению с последним раундом выплаты стимулирующих чеков.

Дебаты по поводу законопроекта займут около 20 часов. Голосование станет показателем того, насколько сильно республиканцы выступают против предлагаемого Джо Байденом законопроекта.

Пакет экономической помощи позволит администрации оплатить закупку новых партий вакцин и медицинских принадлежностей, увеличить размер пособий по безработице и направить финансовую помощь в адрес домашних хозяйств, малых предприятий, властей штатов и округов. Демократы хотят, чтобы президент смог подписать закон до 14 марта - дня, когда истекает срок действия некоторых, уже действующих, льгот.

Республиканцы во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом законопроект не поддержали. Тем не менее, согласно последнему соцопросу, проведенному фирмой Morning Consult по заказу издания Politico, законопроект пользуется широкой поддержкой среди американцев: его поддерживают 77% всех избирателей и 59% республиканцев.

Республиканцы заявили, что они предпримут шаги, чтобы затянуть работу над законодательством. Сенатор Рон Джонсон сказал, что он будет настаивать на том, чтобы весь законопроект, состоящий из сотен страниц, был зачитан Сенату в начале дебатов, что, по его словам, займет 10 часов. Обычно в начале дебатов в Сенате зачитывается только заголовок законопроекта. В интервью радиостанции WISN News Talk в своем штате Висконсин, Рон Джонсон также заявил, что он намерен и дальше вносить поправки к законопроекту. После голосования в Сенате, Палата представителей должна будет поддержать изменения, внесенные в документ сенаторами. Законопроект обретет силу закона только после того, как свою подпись под ним поставит президент Джо Байден.-0-

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