Сербия и Черногория взаимно выслали послов из-за исторического спора

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Черногория и Сербия объявили о высылке послов из-за спора о событиях, происходивших более века назад, сообщает Би-би-си.

Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". Его обвинили во вмешательстве во внутренние дела Черногории и дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

После этого в МИД Сербии был выслан посол Черногории Тарзан Милошевич. Белград, "руководствуясь принципом взаимности", также объявил его персоной нон грата.

Великая народная скупщина Черногории в ноябре 1918 года приняла решение о низложении короля Николы и объединении с Сербией в единое государство. Было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, которое позже стало Югославией. В 2006 году Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством впервые после окончания Первой мировой войны. До этого три года существовало конфедеративное государство Сербия и Черногория.

Божович сделал свое заявление на заседании ассоциации, представляющей черногорских сербов. Он назвал решение 1918 года "свободным выражением воли народа к объединению с братской Сербией".

МИД Черногории заявил, что сербский посол таким образом "принизил государство, которое предоставило ему дипломатический иммунитет". Ранее, согласно этому заявлению, Божовичу было сделано несколько устных и письменных замечаний.

Черногорский МИД обратил внимание, что в 2018 году парламент страны отменил решение скупщины, принятое 100 лет назад. Там считают, что Божович "унизил черногорский парламент".

В ответ на высылку Божовича черногорскому послу в Белграде также было предписано покинуть Сербию.-0-