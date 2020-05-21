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21 мая 2020, 08:11

Сербия возобновляет авиасообщение

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербия возобновляет авиасообщение с 21 мая, информирует ТАСС.

"В четверг национальный авиаперевозчик Air Serbia начнет выполнять рейсы. С этого момента можно говорить об официальном восстановлении авиасообщения нашей страной. Запланировано 12 рейсов: шесть по маршруту Белград - Цюрих и обратно, четыре по маршруту Белград - Франкфурт и Франкфурт - Белград, а также два рейса по маршруту Белград - Абу-Даби. При этом 10 рейсов совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways", - сообщили в пресс-службе белградского аэропорта.

Первый самолет Air Serbia из Белграда в Цюрих торжественно проводит министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович. Она даст официальный старт возобновлению международного авиасообщения, приостановленного правительством страны 15 марта. В ближайшем будущем авиасообщение также планируют восстановить с Подгорицей (Черногория), Баня-Лукой (Босния и Герцеговина), Скопье (Северная Македония).

Авиапассажирам в Сербии обязательно нужно носить маску и перчатки, дезинфицировать обувь, прибывать в аэропорт за три часа до вылета. Чтобы покинуть страну, тест на коронавирус не обязателен, но при въезде в Сербию иностранцам необходимо иметь отрицательный тест, сделанный не более трех суток назад, и разрешение специальной комиссии. Граждане Сербии могут вернуться домой и без теста, но тогда нужно будет провести 14 дней в самоизоляции.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 10,8 тыс., умерли 235 человек.-0-

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